EM 2024: Festnahmen! Ronaldo-Ankunft eskaliert

Mit so einem Empfang hatte die portugiesische Nationalmannschaft vermutlich nicht gerechnet: Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo wurde bei der Ankunft im EM -Quartier im ostwestfälischen Harsewinkel von tausenden Fans frenetisch bejubelt. Nach Angaben der Polizei Gütersloh waren am Donnerstagabend rund 6.000 Fans vor Ort.

EM 2024: Fans dringen ins Hotel ein

So gelangten laut Polizei zwei 21-Jährige am späten Abend auf das Gelände des Hotels, wo sie gestellt wurden. Beide müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch verantworten, heißt es.

Portugal zählt nach einer makellosen Qualifikation erneut zum Favoritenkreis auf den EM-Titel. Ronaldo und Co. bestreiten am Dienstag in Leipzig gegen Tschechien ihr erstes Spiel. Weitere Gegner in der Gruppe F sind die Türkei und Georgien.