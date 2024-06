Gast kommt zu spät zum Doppelpass - das steckt dahinter

Knop verneinte schmunzelnd und verriet ein weiteres kurioses Detail seiner Flugreise: „Dann war ich auf der Toilette, habe mir schon ein bisschen was auf den Kopf gemacht. Dann klopfte jemand an und sagte: ‚Kommen Sie raus, wir landen gleich, was machen Sie da?‘“ König schloss: „Du hast dich also im Flieger geschminkt - schön, dass du da bist.“