EM 2024: Italien-Depression - Angst vor dem "alten Pferd"

Italien wird von Spanien von der ersten Minute an dominiert. Die Presse ist bedient - und Giovanni Zarella macht sich Sorgen um das Achtelfinal-Ticket.

Der 1:0-Sieg von Spanien gegen Italien in Gelsenkirchen drückte nicht ansatzweise die Dominanz der Iberer aus, am Ende wurden 20:4 Torschüsse gezählt. Dass mit Riccardo Calafiore ein Italiener den einzigen spanischen Treffer erzielte, erscheint in diesem Zusammenhang beinahe skurril.