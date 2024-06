EM 2024: Kurioses Angebot für Kane: „Ich werde mit meinem Berater sprechen“

Mehr als 20 Millionen Euro Jahreseinkommen bei Rekordmeister Bayern München, Vertrag bis 2027 - und doch hat ein Reporter es zumindest mal versucht, Harry Kane eine Zukunft in der thüringischen Provinz schmackhaft zu machen. Es gebe in der Nähe des englischen EM-Trainingslagers in Blankenhain den Siebtligisten SG Lauscha/Neuhaus, anbieten könne man „Rostbratwurst all you can eat, Freigetränke und Mindestlohn“. Auch ein Trikot wurde dem Bundesliga-Torschützenkönig schon gezeigt.