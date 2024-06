EM 2024: Lukakus Torfluch hält an

Die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws titelte auf Deutsch „Pechvogel Lukaku“ und schrieb: „‚Big Rom‘ führt die EM-Statistik an, die niemand haben will: Hattrick an aberkannten Toren.“ ZDF-Kommentator Martin Schneider nannte ihn den „Torschützenkönig in der VAR-Wertung“.