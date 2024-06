EM 2024: Mbappé beendet Horror-Serie

Damit endete für den 25-Jährigen eine lange Durststrecke. Bei der EURO 2021 war Mbappé in vier Spielen torlos geblieben, die Équipe tricolore scheiterte damals bereits im Achtelfinale an der Schweiz. Bei der EM in Deutschland musste Mbappé bis zu seinem zweiten Einsatz warten, bis endlich der Knoten platzte.