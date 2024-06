EM 2024: Mbappé-Einsatz gegen Polen? Deschamps mit Update

Mbappé gegen Polen wieder dabei?

Beim 0:0 gegen die Elftal hatte Deschamps auf einen Einsatz von Mbappé verzichtet. In Dortmund gegen die bereits ausgeschiedenen Polen (Dienstag, 18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) will die Equipe tricolore im Fernduell mit den punktgleichen Niederländern den ersten Platz in Gruppe D durch einen hohen Sieg erobern. Damit würde Frankreich in der K.o.-Phase in den unteren Turnierbaum rutschen, ein Duell mit Gastgeber Deutschland oder Spanien und Portugal wäre dann erst im Finale möglich.