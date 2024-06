EM 2024: Nanu? Ronaldo-Sohn trägt Deutschland-Trikot

Ist Cristiano Ronaldos Sohn etwa Fan der deutschen Nationalmannschaft? In den sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, in dem Cristiano Ronaldo Jr., der älteste Sprössling des portugiesischen Superstars, das neue Auswärtstrikot der DFB-Elf trägt.

In diesem Video ist Ronaldo Jr. unter anderem dabei zu sehen, wie er seine Geburtstagsgeschenke auspackt. Dabei trägt er das pinke Deutschland-Trikot, das ein Verkaufsschlager an den Kassen ist, wie Adidas-CEO Björn Gulden vor kurzem im SPORT1 -Interview bestätigte.

EM 2024: Ronaldo und Portugal starten am Dienstag gegen Tschechien

Spätestens am Dienstagabend dürfte Ronaldo Jr., der übrigens nicht der leibliche Sohn von Rodríguez ist, das DFB-Jersey gegen das dunkelrote Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft eintauschen. Ronaldo & Co. starten am Abend gegen Tschechien in die EM (21 Uhr im SPORT1-Liveticker).