EM 2024: Österreich mit kuriosem Teamabend! Rangnick hatte es vorgeschlagen

Wenn Rod Stewart am Samstagabend in Berlin seine Welthits „Sailing“ oder „Maggie May“ schmettert, hocken Michael Gregoritsch und Christoph Baumgartner gemütlich vor dem TV.

"Das hat aber nichts mit der Musik zu tun. Die Anspannung ist bei mir eher in die Richtung, dass ich mich daheim vorbereiten will", sagte Gregoritsch mit Blick auf den EM-Auftakt am Montag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Düsseldorf gegen Frankreich: "Es ist schade, weil den Rod Stewart hätten wir gerne gesehen. Der Trainer hat es uns am Mittwoch vorgespielt. Wirklich tolle Musik. Der Papa wird sich beschweren, dass ich nicht aufs Konzert gehe. Wir werden einen Pärchenabend zu Hause verbringen."