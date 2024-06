EM 2024: Polen - Österreich heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Lewandowski-Entscheidung gefallen

In der Gruppe D steht am Freitag der 2. Spieltag auf dem Programm. Mit Polen und Österreich treffen die beiden Verlierer des 1. Spieltags aufeinander. Hier können Sie das EM-Vorrundenspiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Am Freitag (21. Juni) startet bei der EM 2024 die Gruppe D in ihren 2. Spieltag. Den Auftakt macht die Partie zwischen Polen und Österreich, die um 18.00 Uhr in Berlin angepfiffen wird. Um 21.00 Uhr treffen dann in Leipzig mit der Niederlande und Frankreich die beiden Favoriten auf den Gruppensieg aufeinander. (LIVETICKER: Polen vs. Österreich - Gruppe D)