EM 2024: Scholl haut Spruch zu Füllkrug raus

Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl umschreibt Niclas Füllkrugs Qualitäten in ganz besonderer Weise.

Seine Einwechslung beim EM -Auftaktspiel machte sich schnell bezahlt. Nur fünf Minuten später traf Niclas Füllkrug zum zwischenzeitlichen 4:0 für die deutsche Mannschaft gegen Schottland. Ein weiterer Treffer des BVB -Angreifers wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Doch die Qualitäten des 31-Jährigen sind unbestritten - das sieht auch Mehmet Scholl so.

„Herr Müller-Wohlfahrt, einmal reanimieren, bitte!“

Füllkrug muss sich aktuell im DFB-Team im Kampf um einen Platz in der ersten Elf hinter Kai Havertz einordnen. Die Rolle als Joker erfüllt der Ex-Bremer aber ebenso vorbildlich, wie sein Treffer beim 5:1-Sieg gegen die Schotten am Freitag belegt. In 17 Länderspielen hat Füllkrug zwölf Tore erzielt.