EM 2024: Slowenien - Dänemark live im TV, Stream und Liveticker

Slowenien trifft zum EM-Auftakt in der Gruppe C auf Dänemark. Dabei steht ein emotionales Comeback im Mittelpunkt.

Slowenien trifft zum EM-Auftakt in der Gruppe C auf Dänemark. Dabei steht ein emotionales Comeback im Mittelpunkt.

Auch Dänemark und Slowenien starten in die EM-Endrunde. Das Gruppenspiel der Gruppe C findet am Sonntag um 18 Uhr (LIVETICKER: Slowenien vs. Dänemark) in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart statt.