EM 2024: Deutschland im Viertelfinale! Dieses Spiel hatte alles

Die DFB-Elf feierte gegen Dänemark einen 2:0-Sieg und trifft am 5. Juli auf den Sieger zwischen Spanien und Georgien. Dabei ließen sich die deutschen Spieler auch nicht von einem heftigen Gewitter beirren, das in der ersten Halbzeit zu einer 24-minütigen Unterbrechung geführt hatte .

Die Tore fielen in der zweiten Hälfte: In der 53. Minute verwandelte Kai Havertz einen Handelfmeter, 15 Minuten später schloss Jamal Musiala einen deutschen Konter ab.

„Dänemark vom Himmel in die Hölle, Deutschland von der Hölle in den Himmel“ - so bezeichnete Magenta-TV-Kommentator Wolff-Christoph Fuss den Zeitraum zwischen der 50. und 52. Minute.