EM 2024: Sperre! UEFA greift wegen nationalistischer Gesänge durch

Die EM in Deutschland ist für den albanischen Nationalspieler Mirlind Daku wohl bereits gelaufen. Zwar hat sein Team vor dem abschließenden Spiel gegen Spanien (am Mo. ab 21 Uhr im SPORT1-Ticker) in Gruppe B noch alle Chancen auf das Achtelfinale, doch der 26-Jährige wurde von der UEFA nun für zwei Spiele gesperrt.