Kuriose Nominierung: Warum jetzt ein Argentinier bei der Fußball-EM einsteigt

Südamerikaner sind bei einer Europameisterschaft eigentlich nicht anzutreffen. Das gilt allerdings nicht für Schiedsrichter. Wenn die Türkei am Dienstag ihr Auftaktspiel in der Gruppe F gegen Georgien bestreitet, wird der Argentinier Facundo Tello das Spiel in Dortmund anpfeifen. Beginn ist um 18.00 Uhr. Er wird von seinen zwei Landsleuten, Gabriel Chade und Ezequiel Brailovsky, unterstützt.