EM 2024: TV-Ansetzungen für entscheidende Gruppenspiele fix

von SPORT1 24.06.2024 • 20:52 Uhr Bei der EM stehen in den kommenden Tagen die Entscheidungen in den Gruppen an. Nun ist klar, auf welchen Sendern die Spiele übertragen werden.

Jetzt wird es bei der EM in Deutschland richtig ernst! Am dritten und letzten Vorrundenspieltag geht es für die Nationen noch um die Tickets für das Achtelfinale. In vielen Gruppen ist noch alles offen und so bahnen sich Dramen an.

Nun ist auch klar, auf welchen Sendern die Partien im TV zu sehen sein werden.

Entscheidung in Hammerguppe fällt

Am Dienstag wird die Hammergruppe D entschieden. Österreich trifft um 18 Uhr auf die Niederlande und die Zuschauer sind bei RTL live dabei. Parallel trifft Frankreich auf die bereits ausgeschiedenen Polen im ZDF.

Danach wird der deutsche Gegner für das Achtelfinale in Gruppe C ermittelt. Um 21 Uhr ist die Partie zwischen England und Slowenien live im ZDF zu sehen. Zeitgleich wird Dänemark gegen Serbien exklusiv bei Magenta TV gezeigt.

Weiter geht es am Mittwoch mit den Entscheidungen. In Gruppe E will Belgien gegen die Ukraine das Ticket lösen. RTL ist live dabei. Parallel wollen auch Rumänien und die Slowakei weiterkommen. Die ARD überträgt.