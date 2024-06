EM 2024: Ungarn-Verband vermeldet Varga-Diagnose

Der Last-Minute-Sieg der Ungar gegen die schottische Nationalmannschaft wird vom Zwischenfall um Barnabas Varga überschattet. Nun ist klar, an welchen Verletzungen der Angreifer nach dem schweren Zusammenstoß leidet.

Der Last-Minute-Sieg der Ungar gegen die schottische Nationalmannschaft wird vom Zwischenfall um Barnabas Varga überschattet. Nun ist klar, an welchen Verletzungen der Angreifer nach dem schweren Zusammenstoß leidet.

Ungarns Nationalspieler Barnabas Varga hat bei dem heftigen Zusammenstoß mit dem schottischen Torhüter Angus Gunn beim EM-Gruppenspiel in Stuttgart (1:0) „mehrere Knochenfrakturen im Gesicht sowie eine Gehirnerschütterung“ erlitten. Dies teilte der ungarische Verband MLSZ mit. Varga befinde sich im Krankenhaus in Stuttgart, werde dort operiert und könne bei gutem Verlauf am Mittwoch entlassen werden: „Das ganze Team steht hinter ihm.“