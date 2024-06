EM 2024: Unwetterwarnung - Auswirkungen auf Deutschland-Spiel?

Das Wetter in Deutschland spielt wieder einmal verrückt. Während in München die Temperaturen weit über 30 Grad gehen, gibt es im Westen der Republik Unwetterwarnungen. Ausgerechnet am Samstagabend steigt in Dortmund aber auch das Achtelfinale der EM 2024 zwischen Deutschland und Dänemark (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Was passiert, wenn der Schiedsrichter die Partie wegen eines Unwetters abbrechen muss? SPORT1 klärt auf.