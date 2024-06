EM 2024: "Wir haben vor niemandem Angst" - Schottland will Geschichte schreiben

Underdog Schottland will beim EM-Auftakt zum Partycrasher für Gastgeber Deutschland werden. Die Zuversicht bei Andy Robertson und Co. ist groß.

Am Traditionslokal Donisl spielen die Dudelsackbläser, im Hofbräuhaus haben die Schottenröcke längst die Dirndl verdrängt. Die legendäre „Tartan Army“ hat München vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Deutschland (ab 21 Uhr im LIVETICKER) fest in der Hand, Zehntausende Fans singen, trinken und feiern, als hätten sie bereits den Titel geholt - und die Zuversicht steigt im gleichen Tempo, in dem sich die Maßkrüge leeren.