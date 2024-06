EM: Amputierten-Fußballern gelingt Historisches

Die deutschen Amputierten-Fußballer haben bei der EM in Frankreich Historisches erreicht: Das Team von Bundestrainer Klaudiusz Dittrich überstand erstmals die Vorrunde und steht als Gruppenzweiter im Viertelfinale. Dort wartet am Donnerstag allerdings Topfavorit Türkei, amtierender Welt- und Europameister.

"Mit dem Einzug ins Viertelfinale haben wir bewiesen, dass der Amputierten-Fußball in Deutschland in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung genommen hat", sagte Co-Trainer Friedrich Stender. Die deutsche Mannschaft besiegte in der Gruppenphase Schottland (5:0) und Griechenland (6:0) jeweils klar. Gegen Mitfavorit Polen gab es dagegen ein 0:6.