EM-Aus für Nübel: VfB-Sportdirektor Wohlgemuth reagiert

Das EM-Aus für Alexander Nübel ist eine Chance für den VfB Stuttgart. Der künftige Sportvorstand Fabian Wohlgemuth spricht bei SPORT1 in höchsten Tönen über seinen Torhüter.

Julian Nagelsmann hat es bei RTL bestätigt: Alexander Nübel steht nicht im endgültigen EM-Kader. Der Torhüter des VfB Stuttgart wird also nicht bei der Heim-EM spielen und kann sich stattdessen auf die Saison mit seinem Verein vorbereiten. So positiv sieht es zumindest Fabian Wohlgemuth, der aktuell noch Sportdirektor des VfB ist und zum 1. Juli Sportvorstand wird.

Nübel spielte eine entscheidende Rolle im Erfolg der Stuttgarter. In der Bundesliga schaffte er in der vergangenen Saison gleich elfmal die weiße Weste. Als Leihgabe des FC Bayern bleibt er den Stuttgartern auch noch die kommende Saison erhalten, in der gleich drei Wettbewerbe und der Supercup gegen Bayer Leverkusen auf sie zukommen.