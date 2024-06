EM: Faeser glaubt an deutschen Triumph

Bundesinnenministerin Nancy Faeser glaubt fest an einen Triumph der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der am Freitag startenden Heim-EM. "Deutschland gegen Frankreich", verriet die SPD-Politikern, die Partien der deutschen Auswahl live im Stadion verfolgen möchte, in der Bild-Zeitung ihren Final-Tipp: "Und es wird 2:1 ausgehen."