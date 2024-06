EM: Faeser hofft auf "unbeschwertere Zeit"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hofft auf eine "unbeschwertere Zeit" durch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die EM solle zu einer Zeit werden, in der die Menschen "vielleicht nicht immer an die schlimmsten Dinge denken, die gerade so außenpolitisch wie innenpolitisch eine gewisse Rolle" spielten, sagte die SPD-Politikerin im Interview mit dem Deutschlandfunk. Die Nationalmannschaft und das Turnier (14. Juni bis 14. Juli) könnten zu "mehr Zusammenhalt in schwierigen Zeiten" beitragen.