EM: Paderborn im Frankreich-Fieber

Unter lautstarker Blasmusik, Wasserfontänen der Feuerwehr und fahnenschwenkenden Kindern ist der französische EM-Tross um Superstar Kylian Mbappe am Mittwoch in Paderborn gelandet. Vor dem ersten Spiel am Montag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Österreich in Düsseldorf wurde die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps herzlich begrüßt: Geschäfte sind blau-weiß-rot geschmückt, an Bushaltestellen heißt es "Bienvenue aux Bleus".