EM-Rätsel: Was fiel dem Schweizer Held da aus der Hose?

Nanu! Was war das denn? Breel Embolo erzielte am Samstagnachmittag in der 90. Minute das 3:1 für die Schweiz gegen Ungarn und versüßte so den eidgenössischen Fans den EM-Auftakt. Die Anhänger jubelten im Stadion ausgelassen, Bierbecher flogen - und auf dem Platz hatte sich ein Gegenstand selbstständig gemacht.