EM-Rekordtorschütze Bajrami: "Wie ein kleines Kind"

Nur 23 Sekunden ab Anpfiff in Dortmund benötigte der Profi von Serie-A-Absteiger Sassuolo Calcio für seinen Treffer gegen Italiens Torwartgiganten Gianluigi Donnarumma. Das bis dato schnellste EM-Tor hatte der Russe Dmitri Kiritschenko in der Vorrunde 2004 beim 2:1-Erfolg gegen den späteren Europameister Griechenland erzielt - nach vergleichsweise ewigen 67 Sekunden.

"In der Mitte des Spiels gab es nur Italien, das vielleicht nicht so toll ist, aber dabei ist, es zu werden", urteilte Il Messagero. Dieser Prozess muss allerdings wohl schnell voranschreiten in der anspruchsvollen Gruppe C. Nächster Gegner ist Spanien, das am Samstag beim 3:0 gegen den in die Jahre gekommenen WM-Dritten Kroatien beeindruckte.