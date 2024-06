EM-Rückzug? Klarheit bei Serbien!

Ein Rückzug der serbischen Nationalmannschaft von der Europameisterschaft in Deutschland ist offenbar doch keine ernsthafte Option. Das machte Jovan Surbatovic, der die Drohung ursprünglich in die Welt gesetzt hatte , nun klar.

„Genau genommen nein, das war die erste Reaktion“, sagte der Generalsekretär des serbischen Fußballverbandes nach Angaben der dpa auf die Frage, ob man einen vorzeitigen Abschied ernsthaft in Erwägung ziehe.

Surbatovic hatte als Reaktion auf Schmähgesänge albanischer und kroatischer Fans („Tötet, tötet, tötet Serben!“) mit einem Rückzug gedroht und Sanktionen von der UEFA gefordert. Diese gab später an, die Ermittlungen aufgenommen zu haben.

Serbien hatte sich am Donnerstag mit 1:1 von Slowenien getrennt und liegt mit nun einem Punkt auf dem letzten Platz der Gruppe C. Da selbst Spitzenreiter England aber nur vier Zähler auf dem Konto hat, ist das Weiterkommen am letzten Spieltag weiter möglich. Gegner wird der Tabellenzweite Dänemark (zwei Punkte) sein.