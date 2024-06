EM: Schottischer Fan läuft von Glasgow nach München

Schon bevor am Freitagabend im EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland der Ball rollt, ist eines klar: Alle eingesetzten Spieler zusammen werden nicht so viele Meter abspulen wie der Schotte Craig Ferguson. Der läuft nämlich gerade stilecht im Schottenrock von Glasgow nach München.

Entstanden war die Idee aus einem Scherz mit einem Kumpel - aus Spaß wurde aber schnell eine ernste Planungsphase, die nach der Qualifikation der Schotten für die EM realisiert wurde. Damit machte er nicht nur die mittlerweile knapp 30.000 Follower bei Instagram auf sich aufmerksam. Auch die britische Botschaft in Berlin lud Ferguson vergangene Woche zu einer Vortragsreihe zum Thema ein. Ein Umweg, den er "gerne in Kauf genommen" hat - und ausnahmsweise nicht gelaufen ist.

Das gesamte Projekt jedenfalls war eine Reise, "die ich nicht vergessen werde", sagt Ferguson, und sie hatte ihre Tücken. Irgendwann zwischen Glasgow und München geriet er gar in einen Sturm, war ohne Telefonnetz und verlief sich "komplett in einem Waldstück. Aber das gehört genauso zu diesem Lauf."

Am Donnerstagmittag nun kommt der Schotte im Kilt am Münchener Marienplatz an, dort wird er von Freunden und Familie empfangen. Mit ihnen, den anderen schottischen und auch den deutschen Fans will er das Turnier und seinen Lauf feiern: "Ich denke, die Deutschen und die Schotten haben eine besondere Verbindung, und die zeigt sich in der Gastfreundschaft."