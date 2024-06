EM: Schottland bezieht Quartier in Garmisch-Partenkirchen

Vor dem Eröffnungsspiel am Freitag ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) in München wurde das Team von Nationaltrainer Steve Clarke von der Bürgermeisterin der Gemeinde, Elisabeth Koch, und einer Kapelle sowie Dudelsackbläsern empfangen. „Es war ein warmer Empfang“, bedankte sich Liverpool-Star Andrew Robertson. Die Schotten beziehen ihr Basisquartier am Fuß der Zugspitze.

Auch Felix Neureuther begrüßt Schotten

Die Schotten trugen sich ins Goldene Buch der Stadt Garmisch-Partenkirchen ein. Der frühere Skistar Felix Neureuther kam ebenfalls zum Empfang. Am Freitag hatten die Schotten die Generalprobe gegen Finnland (2:2) verpatzt. Nach dem Eröffnungsspiel trifft das Team am 19. Juni in Köln auf die Schweiz und am 23. Juni in Stuttgart auf Ungarn.