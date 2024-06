EM-Start: Sie feiert beim ZDF Experten-Premiere

Laura Freigang feiert bei EM Premiere als ZDF-Expertin

Die in Kiel geborene Freigang - die in den USA studiert und am College bei Penn State gespielt hat - zählt seit Jahren zu den besten deutschen Stürmerinnen. Im Nationalteam schoss sie in bislang 27 Länderspielen 12 Tore, war Teil des Kaders bei der EM 2022 und der WM im vergangenen Jahr.