EM-Tore "nahezu in Echtzeit" auf Public-Video-Screens

Ob beim Warten auf die U-Bahn oder beim Shopping im Einkaufszentrum: Wer während den Spielen der Fußball-Europameisterschaft unterwegs ist, wird an belebten Punkten in vielen deutschen Großstädten mit den Toren versorgt. Wie die Telekom mitteilte, werden die Turniertreffer laufender Spiele auf über 5500 Public-Video-Screens von Ströer sowie in allen Telekom Shops in Deutschland "nahezu in Echtzeit" zu sehen sein.