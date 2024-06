EM: ZDF zeigt Deutschland, England und Frankreich

Neben dem EM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark am Samstag überträgt das ZDF auch die K.o.-Partien der Mitfavoriten England und Frankreich live. Das teilte der Sender am Donnerstag mit. Die strauchelnden Engländer treffen am Sonntag (18.00 Uhr) in Gelsenkirchen auf die Slowakei, Vize-Weltmeister Frankreich bekommt es am Montag (18.00 Uhr) in Düsseldorf mit Belgien zu tun.