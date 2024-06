EM-Zwischenfazit von RTL: "Hochzufrieden"

Man sei "sehr glücklich, ein wichtiger Teil dieser stimmungsvollen und hochspannenden Heim-EM zu sein", sagte ein RTL-Sprecher dem SID am Donnerstag. Die EURO sei ein "Ausnahmeereignis im deutschen Fernsehen und wir sind hochzufrieden mit unseren Live-Übertragungen und der begleitenden EM-Berichterstattung auf den Sendern und Plattformen von RTL Deutschland."

Mit 19,89 Millionen Nutzern sei die EM-Programmmarke "Fußball: UEFA EURO 2024" in der Kalenderwoche 24 die meistgesehene Programmmarke der RTL-Gruppe in TV und Streaming. Topwerte erzielte mit einer Einschaltquote von 6,87 Millionen die 18-Uhr-Übertragung der Partie Türkei gegen Georgien (35,1 Marktanteil), Polen gegen die Niederlande erreichte an einem Sonntagnachmittag 6,17 Millionen Fußballfans bei RTL. Dies entspricht einem Marktanteil von 41,7 Prozent.