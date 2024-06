"Erfolg ist kein Glück": Rapper Kontra K besucht DFB-Team

Musikalische Motivation für die K.o.-Runde: Der Rapper Kontra K hat die deutschen Fußballer persönlich auf das EM-Achtelfinale gegen Dänemark eingestimmt. Der Musiker besuchte die Nationalmannschaft am Donnerstag im Teamquartier in Herzogenaurach. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem SID, nachdem zuerst die Bild-Zeitung darüber berichtet hatte. Bei einem "kleinen Geheim-Konzert" habe der Berliner auch den Song "Erfolg ist kein Glück" vor dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann performt, schrieb die Bild.

Das Lied begleitet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bereits das gesamte Turnier. Nagelsmann outete sich bereits in der Vergangenheit als Fan, der Song ("Erfolg ist kein Glück. Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist – Schatten oder Licht?") wird auf Wunsch der Mannschaft auch vor den EM-Spielen beim Aufwärmen im Stadion gespielt.