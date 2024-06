Erinnerungen an Löw kommen hoch: Oranje-Coach geht unfreiwillig viral

Eine Szene rund um Ronald Koeman geht nach dem EM-Spiel gegen Polen viral. Der niederländische Nationaltrainer erinnert damit auch an Joachim Löw.

Eine Szene rund um Ronald Koeman geht nach dem EM-Spiel gegen Polen viral. Der niederländische Nationaltrainer erinnert damit auch an Joachim Löw.

Der auf der Bank sitzende Bondscoach wurde in dem Moment gefilmt, als er erst mit dem Zeigefinger in der Nase bohrte und diesen anschließend in den Mund steckte.