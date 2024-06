Ex-Meistertrainer: Hummels "eine tickende Zeitbombe"!

Daum: EM-Entscheidung von Nagelsmann richtig

Dennoch hatte der ehemalige Trainer auch ein paar lobende Worte für den Innenverteidiger übrig: „Den sollte man wirklich ehren, für alles, was er geleistet hat“. Er hob besonders die Leistungen in der Champions League hervor, die seien „überragend“ gewesen. In den beiden Halbfinalspielen war Hummels zum „Player of the Match“ gewählt worden und auch ins „Team of the Season“ der Königsklasse hatte er es geschafft.