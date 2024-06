Experte für Gesichtsmaken! Fabian Klos plötzlich Mbappé-Helfer?

Ein Weltstar greift zum Handy und textet mal eben nach Bielefeld? Hallo Fabi, hier Kylian? Ganz so ist es nicht gewesen - und doch hat Ex-Profi Fabian Klos der französischen Fußball-Nationalmannschaft und Kylian Mbappé mit seiner unbestrittenen Expertise beim Thema Gesichtsmaske geholfen.

Klos: Darauf kann sich Mbappé verlassen

Er wisse nicht, „ob die Maske dann auch dort angefertigt wurde, aber der Kontakt ist weitergegeben worden“. Sollte tatsächlich der empfohlene Maskenmacher gewählt worden sein, „kann sich Mbappé jedenfalls darauf verlassen, dass sein Gesicht in Zukunft sehr gut geschützt ist“. Nur seine eigene Maske hätte Klos ungern spontan hergegeben: „Die würde ich dann doch vorher einmal kurz durchwaschen.“

Mbappé hat am Freitag nach seinem Nasenbeinbruch im Auftaktspiel gegen Österreich nicht gegen die Niederlande gespielt. Er saß aber auf der Bank, eine schwarze Schutzmaske lag bereit. Am Donnerstag hatte er mit einem Gesichtsschutz in den französischen Nationalfarben wieder trainiert.