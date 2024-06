Von Nagelsmann überzeugt: Völler verstößt gegen ureigene Prinzipien

Rudi Völler reibt sich ob der neuen Euphorie rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verwundert die Augen. „Ich bin ja schon 1988 bei der bislang letzten Heim-EM dabei gewesen. Da war ich 28″, sagte der DFB-Sportdirektor der Welt am Sonntag und betonte: „Auch da war die Begeisterung im Land großartig. Aber das, was wir jetzt erleben, ist damit nicht zu vergleichen.“

Millionen Zuschauer an den TV-Geräten, Hunderttausende in den Fan-Zonen, riesige Begeisterung in den Stadien - Völler ist "berührt und ergriffen", wenn er sieht, was bei der Heim-EM für eine Stimmung im Land herrscht. "Ich finde es schön, wie wir es schaffen, uns selbst und die Mannschaft zu feiern", sagte er: "Das habe ich den Spielern auch so gesagt. Wenn wir im Bus zu den Spielen fahren, ist es toll zu sehen, wie die Mannschaft gefeiert wird."