EM 2024: Schlägerei im Stadion vor Türkei-Spiel

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff am Dienstagabend griffen sich Gruppen der beiden Fanlager am Übergang der Nord- zur Westtribüne über einen Zaun hinweg an, die Polizei musste eingreifen. Die Einsatzkräfte beruhigten die Lage und zeigten weiter Präsenz an den betreffenden Zuschaueraufgängen.