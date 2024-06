Federer wünscht sich von seinem "Nachbarn" den Finaleinzug

Der berühmte Fan der Schweizer Nati plauderte im Doppelinterview mit Trainer Murat Yakin über die EM in Deutschland - und den Druck beim Elfmeter.

Der berühmte Fan der Schweizer Nati plauderte im Doppelinterview mit Trainer Murat Yakin über die EM in Deutschland - und den Druck beim Elfmeter.

Der berühmte Nachbar erwartet von der Schweiz mit Nationaltrainer Murat Yakin einen Durchmarsch bis ins Endspiel nach Berlin. Mindestens. „Gell, du weißt, ich würde gerne mal zu einem EURO-Final kommen“, scherzte Tennis-Weltstar Roger Federer im Doppel-Interview mit Yakin, mit dem er einst in Basel fast Tür an Tür die Kindheit verbracht hatte.

"Muri hätte vor seinem Haus einen schönen Flankenball spielen können, den ich in meinem Garten hätte fangen können", erzählte Federer (42) im Magazin "Interview by Ringier". Freunde sind sie bis heute geblieben, der 20-malige Grand-Slam-Champion im Ruhestand und der Fußballcoach, der als Spieler auch in der Bundesliga (Stuttgart und Kaiserslautern) Spuren hinterlassen hat.