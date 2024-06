FFF: Mbappe-Einsatz bleibt "unsicher" - Update am Mittwoch

Der französische Fußballverband (FFF) hat Medienberichte zurückgewiesen, nach denen das Aus von Superstar Kylian Mbappe für das zweite EM-Spiel gegen die Niederlande am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) bereits besiegelt sei. Für Mittwoch kündigte der Verband ein Update zum Gesundheitszustand Mbappes an, der in der Schlussphase des Spiels gegen Österreich (1:0) einen Nasenbeinbruch erlitten hatte.

Laut FFF ist es "unsicher", ob der Kapitän gegen die Niederlande auflaufen kann. Die Fachzeitung L'Equipe hatte am Dienstag berichtet, dass Mbappe definitiv ausfallen werde. Dies liege an der "Intensität des Traumas" und an dem Fakt, dass in der Kürze der Zeit keine passgenaue Schutzmaske anzufertigen sei.