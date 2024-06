Figo über Portugals Titelchancen: "Warum nicht?"

Als Spieler blieb Luis Figo der EM-Titel mit Portugal verwehrt. Seinen Nachfolgern rechnet er in Deutschland gute Chancen aus.

Als Spieler blieb Luis Figo der EM-Titel mit Portugal verwehrt. Seinen Nachfolgern rechnet er in Deutschland gute Chancen aus.

Fußball-Ikone Luis Figo traut seinem Land den Titelgewinn bei der EM in Deutschland zu. „Portugal ist eine dieser fünf oder sechs Mannschaften, die mit großer Zuversicht in das Turnier gehen werden - und warum auch nicht?“, sagte der 51-Jährige angesprochen auf einen möglichen zweiten EM-Triumph der Selecao nach 2016 in deiner Talkrunde.