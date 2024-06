Füllkrug oder Havertz? Nagelsmann hält sich weiter bedeckt

Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt sich bei der viel diskutierten Frage nach der Besetzung im Sturmzentrum weiter nicht in die Karten schauen. „Wenn man von außen draufschaut, ist eine Forderung nach Fülle (Niclas Füllkrug, d. Red.) nachvollziehbar“, sagte Nagelsmann bei RTL .

Der bislang gesetzte Kai Havertz komme in der „öffentlichen Bewertung deutlich schlechter weg“, so der Bundestrainer: „Er hat in sehr vielen Spielen einen klaren Job, der damit einhergeht, dass er nicht viele Ballaktionen hat, weil er Raum für andere kreieren sollte. Das hat er herausragend gut gemacht.“