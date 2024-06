Füllkrug sichert Havertz "maximale Unterstützung" zu

Kai Havertz hat sich im Konkurrenzkampf um den Platz im deutschen Sturm vorerst durchgesetzt, doch Niclas Füllkrug ist jederzeit bereit für einen Einsatz. "Es war seltenst so", sagte Füllkrug im EM-Quartier in Herzogenaurach, "dass die Startelf aus dem ersten Spiel das ganze Turnier gespielt hat." Die DFB-Auswahl startet am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen Schottland ins Turnier.