Für die "Tartan Army": Schottland will Geschichte schreiben

Mit einem Sieg gegen Ungarn winkt der erstmalige Einzug in das EM-Achtelfinale - und die Fortsetzung der schottischen Party in Deutschland.

Mit einem Sieg gegen Ungarn winkt der erstmalige Einzug in das EM-Achtelfinale - und die Fortsetzung der schottischen Party in Deutschland.

Die schottische Fußball-Nationalmannschaft will sich mit dem erstmaligen Einzug in ein EM-Achtelfinale in die Geschichtsbücher eintragen - und die euphorische Party der „Tartan Army“ in Deutschland fortsetzen.