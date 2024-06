Genug gebüffelt: EM-Jungstar Yamal schafft Schulabschluss

Spaniens Jungstar Lamine Yamal kann sich ab sofort ganz auf die Fußball-EM konzentrieren: Der 16-Jährige hat den spanischen Realschulabschluss (ESO) geschafft. Nach Informationen des Radiosenders Cope erhielt der jüngste Spieler der EM-Geschichte die gute Nachricht am Donnerstag im Teamquartier in Donaueschingen.

Yamal hatte zuletzt sogar noch in Deutschland für den Abschluss gebüffelt. "Ich muss meine Hausaufgaben online machen und an den Lehrer schicken", verriet das Offensiv-Juwel des FC Barcelona im Interview mit der Sportzeitung AS. Er "hoffe nicht", dass die Lehrer ihn durchfallen lassen würden.