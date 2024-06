Georgien-Held lebt seinen Ronaldo-Traum: "Glücklichste Tag meines Lebens"

Altstar Ronaldo, der als erster Europäer sein 50. Spiel in einem großen Turnier bestritt, habe ihm vor dem Anpfiff Glück gewünscht, berichtete Kwarazchelia. "Er ist ein großartiger Spieler, eine große Persönlichkeit. Wenn er dir Glück wünscht, ist das unfassbar und unglaublich. Es hat mir so viel bedeutet." Nach dem Spiel tauschten die beiden ihre Trikots.

Pure Glücksgefühle bei Georgiens Superstar

Mit Blick auf die zahlreichen Fans in der Schalker Arena und in der Heimat meinte Kwarazchelia: "Wir sind so dankbar für die Unterstützung. Sie haben uns so viel gegeben. Das macht uns stark, die Einheit macht uns stark."