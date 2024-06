Groß outet sich als Fan: "Riesenrespekt" vor Kroos und Co.

Der Mittelfeldspieler schwärmt von seinen Mitspielern in der DFB-Elf. Die EM ist für ihn die Erfüllung eines "Lebenstraums".

Die EM-Teilnahme ist für ihn "ein absoluter Lebenstraum", das Turnier werde er "in vollen Zügen genießen". Ob er sich dabei ins Schaufenster für eine Rückkehr nach Deutschland stellen kann, ist Groß egal. "Das ist nicht meine Motivation, dass die EM eine große Bühne ist, auf der ich mich zeigen kann", sagte er. Grundsätzlich sei er "offen", für einen Wechsel in die Heimat. Seit 2017 spielt Groß in England für Brighton & Hove Albion.