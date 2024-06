Gündogan: Real Madrid ist Vorbild für DFB-Team

von SID 28.06.2024 • 14:24 Uhr In der Hektik die Ruhe bewahren: Darauf kommt es in den K.o.-Spielen für den DFB-Kapitän nun an.

Nur noch Endspiele, jede Partie könnte die letzte sein: Zu Beginn der K.o.-Phase bei der EM hat Kapitän Ilkay Gündogan Real Madrid als Vorbild für die deutsche Nationalmannschaft ausgerufen. Schließlich spiele „das Mentale eine große Rolle“ in den zu erwartenden Drucksituationen.

Gündogan: Real Madrid als Vorbild

„Wenn man sich Real Madrid anschaut, die erfolgreichste Klubmannschaft des letzten Jahrzehnts und auch noch länger: Wie die nie in Panik geraten sind und immer die Ruhe bewahrt haben – das ist bemerkenswert“, sagte Gündogan, Mittelfeldstratege vom Erzrivalen FC Barcelona, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor dem Achtelfinale gegen Dänemark (Samstag, 21.00 Uhr im LIVETICKER): „Man muss auch erkennen: Wann ist das Momentum auf meiner Seite und wann muss ich den Gegner dann auch wirklich bestrafen. Sonst wirst ganz schnell du selbst bestraft.“

Will vorangehen: DFB-Kapitän Ilkay Gündogan

Gündogan habe in seinem "Leben viele K.o.-Spiele gehabt, in denen wir haushoher Favorit waren und dann rausgeflogen sind. Weil wir Fehler gemacht haben", sagte der 33-Jährige, der sich als Kapitän in diesen Momenten dann in der Verantwortung sieht.

Gündogan: Müssen mehr Ruhe bewahren