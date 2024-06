Gündogan schwärmt von Kompany und nimmt Alonso als Vorbild

"Das Besondere an Vincent war seine Authentizität", ergänzte Gündogan: "Mitspieler merken schnell, ob ein Kapitän ehrlich mit sich und anderen ist. Wenn er im Training einen Fehler macht: Schnauzt er dann lieber einen Jüngeren an? Oder sagt er: Sorry, meine Schuld? Vincent war sich dafür nie zu schade."

Sein aktuelles Trainer-Vorbild ist aber Xabi Alonso. "Ich möchte ein Trainer werden, der sich in seine Spieler sehr gut reinversetzen kann, der aber auch die Fußballintelligenz besitzt. Am liebsten würde ich einen ähnlichen Weg einschlagen wie Xabi Alonso in Leverkusen", sagte Gündogan. Der Spanier hatte Bayer in der abgelaufenen Bundesligasaison zum Double geführt und in der Europa League erst im Finale verloren.